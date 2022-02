BAP, dirigente do Flamengo - Foto: Reprodução/ESPN

BAP, dirigente do FlamengoFoto: Reprodução/ESPN

Publicado 03/02/2022 18:40 | Atualizado 03/02/2022 19:01

Rio - O Flamengo enviou, na última terça-feira (1), uma carta à CBF, fazendo diversas críticas ao Regulamento Geral das Competições (RGC) para 2022. Na carta, o clube também deu diversas sugestões à entidade. No entanto, nada foi acatado, gerando descontentamento dos dirigentes do clube.

Uma das principais críticas do Rubro-Negro é em relação a não remarcação de jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, quando um clube perde jogadores por convocação. Além disso, a obrigatoriedade de participação da CBF nos direitos de transmissão, também desagradou a diretoria do clube.

Nesta quinta-feira (3), por meio de uma publicação nas redes sociais, o vice-presidente de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, fez, novamente, críticas à federação.

Enviamos à CBF inúmeras sugestões à respeito do Regulamento do Campeonato Brasileiro22.

Nada foi considerado. ZERO.

Conflitos de agendas e desrespeito ao campeonato -que é dos clubes- seguem como sempre.

Para quem acredita que basta sugerir, vale a reflexão. — Luiz Eduardo Baptista (@BapLuizEduardo) February 3, 2022

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol se pronunciou sobre o assunto.

"A CBF, por meio de cada uma das Diretorias envolvidas na confecção dos regulamentos das competições de 2022, recebeu e avaliou as sugestões enviadas por todos os Clubes e Federações, tendo adotado parte delas em seus regulamentos para a temporada".