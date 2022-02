Paulo Sousa - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 03/02/2022 15:42

Rio - A atuação de Vitinho contra o Boavista encheu os olhos do técnico Paulo Sousa. O atacante deu três assistências para os gols do clube carioca na partida. Após o fim do jogo, o português afirmou que o atleta é o mais qualificado no fundamento entre todos os jogadores do elenco do Flamengo.

"O Vitinho é o melhor jogador que temos para assistências. É um jogador que tem muita qualidade e também tem que ter a responsabilidade para nos momentos com ou sem braçadeira, ser um atleta mais determinante do que foi hoje. Ele está se recuperando de lesão mas se reapresentou muito bem e vem nos proporcionando um excelente trabalho", afirmou.

Vitinho chegou ao Flamengo em 2018 e nunca conseguiu conquistar o coração dos torcedores rubro-negros. Na última temporada, o jogador viveu seu melhor ano pelo Flamengo, marcando 14 gols e dando 15 assistências. Com esses números, ele superou Arrascaeta que teve um passe para gol a menos, como o principal garçom do Rubro-Negro em 2021.