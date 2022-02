Bruno Spindel - Alexandre Vidal / Flamengo

Bruno SpindelAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/02/2022 09:00 | Atualizado 04/02/2022 09:03

Rio - O atacante Vitinho foi um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Boavista na última rodada do Campeonato Carioca. O jogador, que chegou ao Rubro-Negro em 2018, tem contrato somente até o fim do ano. O diretor executivo Bruno Spindel admitiu que o interesse de renovar o vínculo com o atleta.

"A gente começou conversas sim, também no estágio inicial.Vitinhofez uma temporada muito boa no ano passado. Um atleta muito dedicado, comprometido, a gente fica feliz que ele tenha feito um jogo muito bom ontem (contra o Boavista)", afirmou.

Revelado pelo Botafogo, Vitinho chegou ao Flamengo como um grande medalhão em 2018. Apesar da contratação ter sido de peso, o jogador nunca conseguiu conquistar a titularidade no clube carioca. Em 2021, o atacante viveu seu melhor ano no Rubro-Negro, tendo feito 14 gols e dado 15 assistências.