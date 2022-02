Vitinho - Daniel Castelo Branco

Publicado 03/02/2022 19:42

Rio - O atacante do Flamengo, Vitinho, vive uma das suas melhores fases com a camisa Rubro-Negra. O camisa 11, que chegou ao clube em julho de 2018, já tem, inclusive, conversas adiantadas para renovar o seu contrato com o clube da Gávea.

Segundo o portal "GE", o estafe do meia-atacante já discutiu alguns pontos com a diretoria do clube, como o tempo do novo contrato e condições de saída caso surjam propostas pelo atleta. Vitinho não assinará um contrato longo, e o Flamengo definirá se a oferta será por mais um ou dois anos.

No entanto, a negociação não deve ser concretizada nos próximos dias. Isto porque, Marcos Braz e Bruno Spindel seguem na Europa, na busca de finalizar a compra de Andreas Pereira , além de conversar com possíveis novos reforços. Portanto, a renovação de contrato do camisa 11, só deve ocorrer quando a dupla de dirigentes retornar ao Brasil.

Um dos pontos a serem ajustados pelo estafe do jogador e pela diretoria do clube, é sobre a multa rescisória. A ideia inicial, era de que a multa fosse flexibilizada para que o jogador tenha mais força no processo de decisão do futuro de sua carreira.

Pelo Flamengo, Vitinho atuou em 195 jogos, sendo titular em 93 destes. O atacante, que está na sua quinta temporada no clube, possui 29 gols marcados, e deu 33 assistências.