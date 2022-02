Paulo Sousa testa formações diferentes no Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Paulo Sousa testa formações diferentes no FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/02/2022 16:40

Rio - O jornalista Rodrigo Mattos, do portal "UOL", avaliou a estreia do técnico Paulo Sousa no Flamengo, na última quarta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, pela terceira rodada do Carioca. Na ocasião, rasgou elogios ao treinador português e disparou quando comparou com Renato Gaúcho que "apresentou mais variações táticas em 90 minutos do que em seis meses de trabalho".

”O Flamengo apresentou mais variação tática nos 90 minutos de estreia de Paulo Sousa do que nos seis meses de Renato. Não, não há nenhuma certeza de que o trabalho será bem-sucedido ou que vai gerar títulos. Sim, o time ainda parece um ensaio confuso com as peças se ajustando às posições. Mas houve um indicativo diante do Boavista de que o time voltou a ter uma ideia trabalhada de como vencer uma partida", destacou jornalista.



"Era uma constante a pressão na saída de bola adversária, seja feita no goleiro ou a partir da intermediária ofensiva. Havia vários jogadores que se apresentavam na zona em que o Boavista tinha a bola. Com esse ritmo intenso, ainda que com certa confusão, o Flamengo foi criando chances diante de um Boavista frágil. Óbvio que o adversário não é uma parâmetro para o que pode ser esse time rubro-negro. Foi, sim, um campo de observação do que pretende Paulo Sousa", completou.



"Ao lado do campo, Paulo Sousa passou a maior parte do tempo com a cara contrariada, com gestos exaltados, dando instruções frequentes. Não fez biquinho, nem botou as mãos na cintura. Aparentemente esse tempo acabou no Flamengo", concluiu.