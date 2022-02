Paulo Sousa - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 03/02/2022 14:50

Rio - A vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Boavista, na última quarta-feira, pela terceira rodada do Carioca, recebeu repercussão negativa sobre o esquema tático que o técnico Paulo Sousa optou na partida. Nesta quinta-feira, durante o programa "Redação SporTV", o jornalista Carlos Eduardo Eboli criticou a ideia do técnico português em utilizar três zagueiros no time.

"Acho um desperdício de talento ocupar cinco posições com defensores, que é o que exige um esquema com três zagueiros. Tem-se por ali, pelo menos, três zagueiros, dois laterais e ainda tem os dois jogadores à frente que formam a linha de quatro à frente dos zagueiros. Veja quantas posições sobram para o Flamengo colocar talentos em campo", disse o jornalista Carlos Eduardo Eboli.

"O talento individual que pode individual que pode definir uma partida, o cara que tem uma visão diferente. Do meio pra frente, o Flamengo tem uma concorrência, uma briga interessantíssima entre jogadores talentosos. Não faria o esquema com três zagueiros, mas respeito a decisão do Paulo Sousa", concluiu.