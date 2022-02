Gabigol no treino do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/02/2022 13:57 | Atualizado 03/02/2022 13:59

Sem a paralisação do futebol nacional nas Datas Fifa, o Flamengo pode perder alguns de seus principais nomes, como Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. em até cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou a tabela do torneio, rodada a rodada, e o Rubro-Negro já sabe quais rivais enfrentará nos intervalos reservados para as Datas Fifa nos meses de junho e em setembro.



O uruguaio Arrascaeta, o chileno Isla e os brasileiros Everton Ribeiro e Gabigol são presenças regulares nas convocações das respectivas seleções. Em junho, três datas (dias 2, 9 e 14) estão reservadas para amistosos. Em setembro serão nos dias 22 e 27. A CBF ainda não detalhou a tabela, mas a nona, a 10ª, 11ª e 12ª rodadas acontecerão em 4, 5 ou 6, 8 ou 9, 11, 12 ou 13, e 15 ou 16 de junho, respectivamente. Enquanto a 28ª rodada será nos dias 28 ou 29 de setembro.



Desta forma, confirmadas as presenças de atletas nas convocações de seleções sul-americanas - seja do Brasil, Chile, Uruguai ou outra -, o Flamengo não contará com os nomes nas partidas das nona, 10ª e 11ª rodadas, com a possibilidade de ficarem fora das 12ª e 28ª rodadas. Isso dependerá da logística, de onde jogarão as seleções, por exemplo, as datas exatas dos jogos do Flamengo e as condições nas quais os atletas se reapresentarão ao clube.



Ainda não há informações a respeito de local ou adversários sobre os amistosos que serão realizadas pela Seleção Brasileira. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo do Catar, que será iniciada em novembro.



Uruguai e Chile ainda tentam garantir sua vaga através das Eliminatórias Sul-Americanas. Restam duas rodadas, que serão nos dias 24 e 29 de março, e a Celeste, de Arrascaeta, está em quarto lugar e enfrentará o Peru, em Montevidéu, e o Chile, de Isla, em Santiago. A La Roja, em sexto, tem chances de classificação, e encara o Brasil na próxima rodada. Veja a classificação aqui!



Confira os jogos do Flamengo, pelo Brasileirão, próximos às Datas Fifa em 2022:

JUNHO



2 de junho - Data Fifa



4, 5 ou 6 de junho - 9ª rodada do Brasileirão

Flamengo x Fortaleza, no Maracanã



8 ou 9 de junho - 10ª rodada do Brasileirão

Red Bull Bragantino x Flamengo, no Nabi Abi Chedid



9 de junho - Data Fifa



11, 12 ou 13 de junho - 11ª rodada do Brasileirão

Internacional x Flamengo, no Beira-Rio



14 de junho - Data Fifa



15 ou 16 de junho - 12ª rodada do Brasileirão

Flamengo x Cuiabá, no Maracanã



SETEMBRO



22 de setembro - Data Fifa



27 de setembro - Data Fifa



28 ou 29 de setembro - 28ª rodada do Brasileirão

Fortaleza x Flamengo, no Castelão