Publicado 02/02/2022 20:00

Rio - De acordo com informações do portal "ESPN Brasil", o Flamengo está em busca de um zagueiro para fortalecer o elenco, devido ao fato de que Rodrigo Caio vem vivendo temporadas de lesões. E de acordo com o portal "BolaVip", o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, pode ser uma das opções.

Segundo o site, o atleta, de 32 anos, teria sido oferecido ao Rubro-Negro. No entanto, o Rubro-Negro tem concorrência. No entanto, o Corinthians e o Atlético-MG também teriam interesse no defensor, de acordo com informações do site espanhol "Fichajes.com".

Felipe já foi convocado por Tite e sonha em disputar a Copa do Mundo de 2022. Revelado pelo Corinthians, o defensor se transferiu para o Porto em 2016. Três anos depois, o brasileiro acabou se transferindo para o Atlético-MG. Ele tem contrato com o clube espanhol até o meio do ano e já pode assinar um pré-contrato.