Rio - A situação envolvendo o zagueiro Rodrigo Caio, que sofreu com lesões nas duas últimas temporadas e que chegou a ser internado como uma infecção no joelho no começo de 2022, fez o Flamengo definir que a contratação de um zagueiro é prioridade para a atual temporada. As informações são do portal da "ESPN Brasil".

De acordo com informações do site, a diretoria rubro-negra avaliou que a contratação de um defensor deverá ser feita ainda neste primeiro semestre. No momento, o elenco conta com Rodrigo Caio, David Luiz, Léo Pereira, Gustavo Henrique, além dos jovens Gabriel Noga e Cleiton para o setor.

Um dos jogadores que vem sendo ventilados no clube carioca é o de Léo Ortiz. O defensor, de 26 anos, foi um dos destaques do Bragantino na última temporada, chegando a ser convocado por Tite para a seleção brasileira. No entanto, a contratação não deverá ser das mais simples para o clube carioca. A multa do atleta gira em torno de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões).

Além de um defensor, o Flamengo também deseja contratar mais um atacante. Recentemente, o Rubro-Negro perdeu Kenedy e Michael. Marinho, ex-jogador do Santos, chegou para repor um dos desfalques. Para a outra vaga, o Rubro-Negro mira a contratação de Everton Cebolinha.