Paulo Souza - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/02/2022 15:40

Rio - Ex-jogador do Vasco, do Fluminense e do Botafogo, Carlos Alberto sempre foi polêmico nas suas declarações como atleta e segue essa linha após a aposentadoria. Em participação no programa da Band "Os Donos da Bola", o ex-apoiador opinou sobre as mudanças táticas que o técnico Paulo Sousa deseja fazer no Flamengo.

"Paulo Sousa tem que botar cueca na gaveta de cueca e calcinha na gaveta de calcinha. Não mistura as coisas não, porque dá problema. Se começar a mudar posição dos jogadores, vai dar errado. Fazer o simples no futebol às vezes é difícil", afirmou.

Contratado para dirigir o Flamengo na temporada de 2022, Paulo Sousa deu a entender que pode utilizar sistema de três zagueiros, com laterais avançados e um ataque com Pedro e Gabigol