RodineiAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 02/02/2022 14:21

Rio - O Flamengo segue sua preparação para o duelo contra o Boavista, nesta quarta-feira (2), pelo Campeonato Carioca. O duelo, que será realizado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, será o primeiro compromisso do elenco profissional do Rubro-Negro na temporada.

Logo após divulgar a lista de relacionados para a partida, o clube da Gávea também divulgou, nas redes sociais, que o atleta Rodinei solicitou a troca da numeração de sua camisa, que foi aceita pelo clube. O lateral-direito, que antes vestia a camisa 20, herdará a camisa 22, que era do goleiro Gabriel Batista, que se despediu do Rubro-Negro na última semana , para assinar com o Sampaio Corrêa.

Rodinei chegou ao Flamengo em 2016, e logo assumiu a camisa 2, que não era usada desde a saída de Léo Moura do clube. No entanto, o atleta foi emprestado ao Internacional, em 2020, e deixou à numeração a disposição. Pouco tempo depois, o Rubro-Negro anunciou a chegada de Gustavo Henrique, que optou por utilizar este número.

Ao retornar para o clube da Gávea, em 2021, Rodinei assumiu a camisa 20, que foi estava sendo utilizada pelo jovem Lázaro. Por conta disso, o meio-campista cria da base do Flamengo optou por usar o número 13 quando for relacionado aos profissionais.