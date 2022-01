Gabriel Batista e Hugo Souza - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 22/01/2022 12:46

Rio – O Sampaio Corrêa anunciou, neste sábado (22), a contratação por empréstimo do goleiro Gabriel Batista, que pertence ao Flamengo. O atleta, que possui contrato até o final do ano com o Rubro-Negro, era o terceiro goleiro da equipe carioca, ficando atrás de Hugo Souza e Diego Alves, e não fazia parte dos planos do técnico Paulo Sousa. Gabriel ficará até novembro emprestado para a equipe maranhense.

O presidente do Sampaio Corrêa, Sergio Frota, comentou sobre a negociação com o atleta.



"Foi uma negociação acirrada, uma vez que outros 06 clubes tinham interesse no atleta, mas conseguimos fechar a contratação. É um atleta multifacetado, que contribuirá muito para o clube na temporada”, afirmou o presidente do clube.

Gabriel Batista chegou ao Flamengo em 2012, vindo do Audax-RJ. O goleiro foi promovido ao elenco profissional em 2017, a pedido do tecnico colombiano Reinaldo Rueda. De lá pra cá, Gabriel defendeu o Flamengo em 27 jogos (sendo 15 em 2021, ano em que o atleta mais atuou), e conquistou nove títulos: três Cariocas, dois Brasileiros, duas Supercopas, uma Libertadores e uma Recopa Sulamericana.