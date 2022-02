Filipe Luís - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/02/2022 16:19 | Atualizado 01/02/2022 16:22

Rio - O elenco profissional do Flamengo irá estrear na temporada de 2022 nesta quarta-feira (2), contra o Boavista, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Segundo o portal "Coluna do Fla", o técnico Paulo Sousa teve uma boa notícia no treinamento desta terça-feira (1): o lateral-esquerdo Filipe Luís, que perdeu alguns dias de pré-temporada por conta da Covid-19, treinou normalmente e ficará a disposição do treinador.

Uma das maiores preocupações da comissão técnica do Flamengo nas últimas semanas, era em relação a lateral esquerda. Com Ramon lesionado e Filipe Luís não estando no seu auge da forma física, a única opção da posição seria Renê. No entanto, o camisa 16 teve bons rendimentos nos treinos desta semana, e a tendência é que o experiente atleta de 36 anos inicie o duelo como titular.

Para o confronto contra o Boavista, o Flamengo possui desfalques importantes em seu elenco: o lateral Ramon e o zagueiro Rodrigo Caio estão realizando trabalho de recuperação de lesão. Além deles, os meias Giorgian De Arrascaeta e Everton Ribeiro, o lateral-direito Isla e o atacante Gabigol estão em compromissos com suas respectivas seleções, e também desfalcam o elenco do técnico Paulo Sousa.

Conforme mencionado, a estreia do elenco principal do Rubro-Negro acontecerá às 19:15h desta quarta-feira (2), contra o Boavista, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.