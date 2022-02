Marinho treina pela primeira vez no Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Marinho treina pela primeira vez no FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/02/2022 16:11

A pré-temporada do Flamengo chegou ao fim. Nesta terça-feira, Paulo Sousa comandou a última atividade, no Ninho do Urubu, antes da sua estreia no comando do time principal. O adversário será o Boavista, nesta quarta, às 19h15, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.



Além da expectativa pela estreia de Paulo Sousa, também existe a possibilidade de Marinho ser relacionado para o jogo, que é válido pela terceira rodada da Taça Guanabara. A escalação ainda é uma incógnita, tanto por conta dos treinos fechados do técnico português quanto pelos desfalques de Arrascaeta, Isla, Everton Ribeiro e Gabigol (convocados), e Rodrigo Caio, em recuperação.



Nas primeiras rodadas do Estadual, o Flamengo foi comandado por Fabio Matias, do Sub-20, e, com os garotos do Ninho, venceu a Portuguesa e empatou com o Volta Redonda. Entre os jovens utilizados nesses jogos, os zagueiros Cleiton e Noga e os meias-atacantes Lázaro e Matheus França têm integrado as atividades do grupo principal e são observados por Paulo Sousa.