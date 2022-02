Vice-presidente de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/02/2022 09:32

Rodrigo Caio Marcelo Cortes / Flamengo Rio - O zagueiro Rodrigo Caio pode deixar o Flamengo em breve. De acordo com o portal turco "Kartal Analiz", o jogador despertou interesse do Besiktas, da Turquia, e pode receber uma proposta em breve.

Segundo o veículo, o Besiktas está disposto a fazer um investimento pelo atleta, e já teria inclusive começado a fazer reuniões. O defensor é o o plano A do clube turco para reforçar sua zaga.

Sem previsão de volta aos gramados por conta de uma artroscopia, Rodrigo Caio tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. No entanto, o estafe do atleta já iniciou conversas para renovar até 2025.