Paulo Sousa testa formações diferentes no FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/01/2022 18:26

Rio - Adepto da formação tática com três zagueiros, o técnico Paulo Sousa não descarta usar apenas dois jogadores no setor defensivo junto com o volante para iniciar a saída de bola. Além disso, o treinador rubro-negro trabalha para resolver os problemas na defesa do clube carioca. A informação é do portal "Goal".

A utilização com três zagueiros foi realizada com David Luiz atuando como central do Flamengo. Por outro lado, a formação com dois jogadores foi bem trabalhada pela comissão técnica rubro-negra durante as atividades.

Ainda de acordo com o portal, as atividades deixaram os jogadores do Flamengo confusos com o futuro esquema tático que será realizado no confronto contra o Boavista nesta quarta-feira, às 18h15, no Estádio Raulino de Oliveira. Após a utilização do sub-20 nas duas primeiras rodadas, o elenco profissional estará à disposição, apesar de contar com alguns desfalques que estão servindo as suas respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo.