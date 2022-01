Rafael Nadal - AFP

Publicado 30/01/2022 16:50

Rio - De folga e em meio à recuperação de uma infecção em um dos pontos da artroscopia, Rodrigo Caio acompanhou a virada histórica de Rafael Nadal, neste domingo, para vencer seu 21º Grand Slam e se tornar o maior vencedor de todos os tempos do circuito mundial, levando o bicampeonato do Australian Open. O zagueiro do Flamengo não poupou elogios ao espanhol.



"O maior competidor que já existiu no nosso esporte, que privilégio ver esse monstro jogando por horas com tanto amor e paixão. Poder chegar no seu limite físico e mental, mas será que existe um limite? Ele mostrou hoje mais uma vez que não existe isso, e sim lutar até depois do fim", postou Rodrigo Caio em seu perfil oficial no Twitter.



Sobre Rodrigo Caio, assolado por constantes lesões e inspirado na bravura de Rafael Nadal: ainda não há prazo para o defensor retornar às atividades sem restrições no gramado. Por ora, segue em tratamento junto a fisioterapeutas no Ninho do Urubu.

E o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 18h, para enfrentar o Boavista, no Estádio Raulino de Oilveira, no primeiro jogo do clube a ser comandado por Paulo Sousa e a ter o grupo principal em 2022.