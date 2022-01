flamengo - Marcelo Cortes

Publicado 29/01/2022 20:01

O primeiro tempo foi duro de assistir. A garotada rubro-negra não conseguiu se impor em campo e não conseguiu ter muitas oportunidades. O que mais marcou nos primeiros 45 minutos do Flamengo foi a dificuldade de a equipe controlar a partida. O time de Fábio Matias até se posicionou bem em campo, mas não conseguiu trocar passes e criar situações de perigo contra o Volta Redonda, que ficou apenas esperando as jogadas de contra-ataques.

Aos 41 minutos, em bola alçada na área de Thiaguinho, Matheus França cabeceou com muito perigo e tirou tinta da trave de Luiz Felipe. Esse foi o único lance de perigo do Flamengo na primeira etapa. Yuri de Oliveira, responsável pelas criações das jogadas, foi nulo em campo e acabou sendo substituído por João Gomes no intervalo.

O começo da etapa final foi animado e, logo aos sete minutos, André desperdiçou uma clara chance de abrir o marcador. Wesley recebeu com liberdade, cruzou na medida, mas o centroavante cabeceou errado, perdendo uma chance cristalina.

Aos 17, o Flamengo chegou novamente com perigo. Matheus França deu passe forte em Thiaguinho, que dominou bonito e esticou. O próprio França chegou na bola, avançou e cruzou, mas não deu em nada.

Depois desse lance, a partida ficou ruim, apática e sonolenta. O desempenho das equipes foi foi mesmo nível da transmissão do jogo pelas emissoras responsáveis. A imagem, simplesmente travou durante grande parte do segundo tempo, e os torcedores em casa não conseguiam assistir ao duelo entre Volta Redonda x Flamengo.

Aos 41 minutos, após cruzamento para a área, o zagueiro Noga se esticou, mas não alcançou, e a bola foi pela linha de fundo, sendo o último lance do segundo tempo.

Agora, o técnico Fábio Matias, do Sub-20 e que comandou o Flamengo nas duas primeiras rodadas do Carioca, passa o bastão para Paulo Sousa, que estreará no comando da equipe no dia 2 de fevereiro, diante do Boavista, com o elenco principal à disposição.