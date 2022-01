Rodinei - Alexandre Vidal/Flamengo

RodineiAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/01/2022 17:00 | Atualizado 29/01/2022 17:00

Rio - Com a presença do experiente Mauricio Isla, titular da seleção chilena, e da jovem promessa Matheuzinho, Rodinei acabou perdendo destaque na lateral-direita do Flamengo, e se tornou a terceira opção da posição.

Sabendo disto, alguns clubes, tanto nacionais quanto internacionais, foram atrás da contratação do atleta para reforçar seus elencos. Em entrevista ao GE, o empresário do jogador, Ricardo Scheidt, revelou sobre a procura de outras equipes na tentativa de contratar o lateral.

"Nessa janela acho que o Rodinei foi o jogador mais assediado do mercado. Acho totalmente justo pelo atleta que é. Teve várias procuras. Primeiro a do Charlotte, que é um time novo da MLS. O treinador é o Miguel Ángel Ramírez, que trabalhou com ele no Inter. Eles fizeram um oferta, queriam empréstimo, o que impossibilitava, porque o contrato do Rodinei (com o Flamengo) acaba no fim do ano. Mesmo assim, ainda tentei aparar as arestas, no sentido de fazer uma transferência definitiva, mas deixando um percentual, mas as regras da MLS impediam. Eles têm umas regras pra comprar jogadores acima de uma determinada idade. É um monte de regras, que até eu que trabalho com futebol, não conheço todas. Mas eles tinham um limite para a operação e que extrapolava com salário e mais tendo que pagar o Flamengo. Acabou não dando certo", disse o empresário.

Ricardo ainda completou, citando a procura de três equipes brasileiras interessadas no lateral, incluindo o Internacional, clube em que Rodinei atuou, por empréstimo, por uma temporada.

"Aí tivemos a procura do Inter, do Fluminense e do São Paulo. São Paulo e Inter fizeram consultas e ofertas para o Flamengo, e o Fluminense também procurou o Flamengo para tentar se acertar com eles. O Flamengo pediu um valor e nenhum dos clubes chegou a esse valor. O Flamengo pede 1 milhão de dólares para liberar ele já e nenhum dos times chegou a isso", completou o empresário do jogador.

Rodinei possui contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2022. O lateral chegou no clube em 2016, vindo da Ponte Preta, e possui sete títulos pelo clube da Gávea, incluindo a Taça Libertadores da América de 2019. O atleta também foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro de 2018, segundo o programa Mesa Redonda.