Romário relembrou os tempos com a camisa do Flamengo - Reprodução

Publicado 29/01/2022 12:02

Rio - Romário abriu o jogo sobre sua transferência para o Flamengo em 1995, apontada até hoje como a mais impactante da história do futebol brasileiro. Em entrevista ao "The Players Tribune", o Baixinho, que era o craque do Barcelona na época, explicou os motivos que o levaram a optar por um retorno ao Brasil no auge de sua carreira, logo após ter conquistado uma Copa e ter sido eleito o melhor jogador do mundo.

“Quando voltei ao Brasil [após o tetra nos EUA], não tinha em mente o real poder do que era ser campeão do mundo. Eu senti isso. [Pensou] ‘Vou ter que voltar ao Brasil, porque aqui eu sou feliz'. E apareceu o Flamengo”, disse Romário, que demorou 15 dias para se reapresentar ao Barcelona de olho na transferência.

“Se tu coloca o dinheiro na balança nessas horas, nem tem como comparar. Mas no Rio eu ficaria perto dos meus pais, do meu irmão, dos meus filhos, dos meus amigos, minha praia, meu funk, meu hip-hop, meu sol, minha Barra da Tijuca… financeiramente não foi a melhor opção, mas eu preferi ser feliz do que rico", completou.

Para viabilizar a contratação de Romário, Kleber Leite, presidente do Flamengo na época, mobilizou diversas empresas. Ele conseguiu levantar US$ 4,5 milhões, considerado um fenômeno para a época.