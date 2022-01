Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Divulgação

Publicado 28/01/2022 17:23

Rio - O atacante Everton Cebolinha, do Benfica, de Portugal, pode receber uma nova oferta de 8 milhões de euros para jogar no Al-Hilal, da Arábia Saudita. O possível destino do jogador foi o mesmo de Michael, que deixou o Rubro-negro por R$ 45,5 milhões. A informação é do portal "Goal".

Éverton Cebolinha Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Anteriormente, o clube saudita tinha encaminhado a primeira proposta por 6 milhões de euros por parte dos direitos econômicos do atacante. No entanto, a oferta foi rejeitada pelo Benfica, que deve receber em breve o aumento para vender o atleta.

Por outro lado, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, afirmou que pode viajar para Portugal a fim de tentar convencer Everton Cebolinha e o próprio Benfica, de Portugal. No entanto, antes mesmo disso, o Flamengo não deixou de contratar o atacante Marinho, que estava no Santos.