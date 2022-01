Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, quer um treinador europeu - ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Publicado 28/01/2022 14:27

Rio - Depois de fechar a contratação do atacante Marinho, ex-Santos, o Flamengo já tem uma nova meta definida. Segundo o jornalista Mauro Cezar Pereira, o Rubro-Negro está atrás de novos zagueiros para compor seu elenco.

Ainda segundo o comunicador, um dos defensores que está na lista de opções do clube carioca, atua em solo nacional, por um clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O jornalista ainda afirmou que, além do atleta que atua em uma equipe brasileira, o Flamengo também irá atrás de um defensor que atua em um clube do exterior, demonstrando o interesse do Rubro-Negro em contratar mais de um atleta da posição.

"O Flamengo vai em busca de zagueiros e um desses é do mercado nacional. Não vou falar pois não consegui apurar de fato e não vou ficar especulando, mas é certo que vai buscar um zagueiro nacional, do Brasileirão. Também vai buscar zagueiro lá fora, no mercado europeu", Revelou o jornalista.

Atualmente o Flamengo possui cinco opções para a posição. São eles: Rodrigo Caio, David Luiz, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Gabriel Noga. Porém, por conta de lesões recorrentes, especialmente com Rodrigo Caio, a necessidade de se trazer mais um zagueiro faz com que a posição seja prioridade na lista de reforços do Rubro-Negro.