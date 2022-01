Marinho vestirá a camisa 31 no Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Marinho vestirá a camisa 31 no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/01/2022 09:22 | Atualizado 28/01/2022 09:23

Agora é oficial. O Flamengo anunciou a contratação de Marinho. O atacante, ex-Santos, chegou ao Rio na quinta à noite, fez exames médicos, assinou o contrato e já está no CT do Ninho do Urubu, onde se encontrou com o técnico Paulo Sousa.

"É, pai, agora chegou a hora de realizar seu sonho e o meu também", disse Marinho no vídeo do anúncio, divulgado pelo Flamengo.



Amor ao Manto. Realização de sonhos. É, seu José... chegou a hora! #MarinhoNoMengão pic.twitter.com/LvROQaVJJm — Flamengo (@Flamengo) January 28, 2022

Primeira contratação do Flamengo para 2022, Marinho, que vestirá a camisa 31, realizará o sonho do pai, José Carlos, de jogar no clube de coração. Revelado pelo Fluminense, pouco jogou pelos profissionais e saiu do rival para rodar o Brasil até se destacar pelo Ceará, em 2015. Estava no Santos desde 2019 e, após ser um dos principais jogadores do time, sofreu com problemas físicos na última temporada.



Agora no Flamengo, Marinho chega para o lugar de Michael, vendido para o Al Hilal, da Arábia Saudita. O Rubro-Negro pagou R$ 7,1 milhões à vista ao Santos para adquirir 100% dos direitos econômicos do jogador, que receberá praticamente o dobro do salário e abriu mão da dívida que o Peixe tinha com ele.