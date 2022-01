Michael comemorando um dos gols com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Michael comemorando um dos gols com a camisa do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/01/2022 13:03

Rio - Michael não é mais jogador do Flamengo. Nesta quinta-feira, as partes acertaram os últimos detalhes e o jogador viaja já neste fim de semana para se apresentar ao Al Hilal, da Arábia Saudita. O empresário do atleta, Eduardo Maluf, embarca já nesta sexta.

Michael assinará um contrato de três anos com o Al Hilal. Pelo negócio, o Flamengo receberá à vista R$ 46 milhões. Vale lembrar que, para contratá-lo no início de 2020, o Flamengo desembolsou 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34,5 milhões) ao Goiás.

Michael foi o principal nome do Flamengo na última temporada. Após um 2020 ruim, o atacante deslanchou no ano passado, quando disputou 62 partidas, com 19 gols marcados e dez assistências.

Sem Michael, o Flamengo deve concentrar suas forças para contratar o atacante Marinho, do Santos. O jogador tem contrato com o Peixe até o fim do ano, mas não permanecerá na Vila Belmiro. As conversas já estão em andamento.