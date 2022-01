Marinho foi anunciado pelo Flamengo e já treinou com os novos companheiros - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/01/2022 14:01

Primeiro reforço do Flamengo para 2022, Marinho se apresentou no CT do Ninho do Urubu, conheceu os novos companheiros, conversou rapidamente com o técnico Paulo Sousa e já foi a campo treinar com o grupo. O atacante, que chega para o lugar de Michael, também deu suas primeiras palavras como jogador rubro-negro e, além de realizar o sonho dele e do pai, pretende cair nas graças da torcida o quanto antes.



"Espero que meu futebol e meu jeito de ser cativem a torcida e ajudem o Flamengo", disse em entrevista à FlaTV.



Além do futebol, Marinho também é conhecido por algumas declarações engraçadas após os jogos, como "Sabia não, que m..." (quando estava no Ceará em 2015) e "Mini míssil aleatório" (após um gol de longe contra o Botafogo, pelo Santos). O Flamengo se aproveitou delas e fez brincadeiras e referências em postagens nas redes sociais nesta sexta-feira.



Muito além de ser engraçado, Marinho tem o objetivo claro de não apenas jogar, como também conquistar títulos para realizar sonhos do pai, José Carlos, e da família.



"(Quando surgiu a proposta) Foi emoção grande porque eu sabia que dentro de casa todo mundo ia continuar vestindo a camisa do Flamengo, e nada melhor usarem com o meu nome. A gente imagina tanta coisa, o Maracanã, essa torcida que eu conheço bem jogando contra. Agora estou a favor para realizar tudo que sonho e almejo, assim como minha família", afirmou.



Por fim, Marinho pediu desculpas aos torcedores que foram ao aeroporto, mas não puderam vê-lo porque saiu por outro local, a pedido da Infraero.



"Recado que eu queria passar é agradecer o carinho que tive. Não parei no aeroporto por causa da logística, não pude dar abraço em quem foi. Quero pedir desculpas e dizer que Marinho está aí para ajudar e ser guerreiro em campo", completou.