Rio - O comentarista Mauro Cezar Pereira analisou a chegada do atacante Marinho ao Flamengo nesta temporada. Na ocasião, durante o podcast "Posse de Bola" nesta sexta-feira, o jornalista apontou o ponto positivo e negativo do recém-contratado e projetou o que pode influenciar no Rubro-negro.

"O ponto negativo é que ele tem um recente histórico de lesões, isso preocupa especialmente com aquele controverso departamento médico do Flamengo, então vejamos como vai ser, esse é um ponto, também da idade, 31 anos não é um jogador velho, ainda tem uma lenha para queimar? Claro que tem, só que o Flamengo tem vários jogadores acima dos 30 anos, então acho isso também preocupante", afirma o comentarista Mauro Cezar no podcast Posse de Bola.

"O ponto positivo é que ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores não faz tanto tempo, a final não faz nem um ano. Essa Libertadores em que ele brilhou foi há um ano e ele teve um ano bem abaixo em 2021. Pode retomar? Pode, especialmente porque ele jogou em um Santos que brigou até para não cair em dado momento e vai jogar em um Flamengo que se imagina com um time competitivo", concluiu.