Gustavo Henrique - Fabio Costa /Agencia O Dia

Publicado 28/01/2022 15:20

Rio - Na tarde desta quinta-feira (27), o Flamengo concretizou a contratação do atacante Marinho, que estava no Santos, para compor o elenco do clube para a temporada. O atacante, que já havia sido sondado pelo clube carioca em outras oportunidades, acertou um contrato de dois anos com o Rubro-Negro.

Segundo informações do jornalista Renan Moura, antes de acertar um acordo com o Flamengo, o atacante fez questão de conversar com alguns atletas e pessoas ligadas ao clube, em busca de referências sobre o Rubro-Negro. Um dos principais nomes que ajudaram o atleta na hora de finalizar as negociações, foi o zagueiro Gustavo Henrique, que atuou pelo Santos entre 2012 e 2020.

Além do contato com os atletas do Flamengo, a possibilidade do atacante realizar o sonho de seu pai, fez com que Marinho fizesse a escolha pelo clube da Gávea. Além disso, o atleta também colocou em mente que deseja voltar a brigar por títulos continentais, algo que não seria possível com o Santos.

Marinho é o novo reforço do Flamengo para a temporada de 2022 Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

O atleta foi anunciado pelo Flamengo nesta sexta-feira (28), e será apresentado oficialmente em uma coletiva de imprensa virtual, ao lado do VP de futebol, Marcos Braz, do diretor executivo do clube, Bruno Spindel, e do presidente Rodolfo Landim. A coletiva acontecerá na próxima segunda-feira (31), no CT Ninho do Urubu.