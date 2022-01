Marinho treina pela primeira vez no Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/01/2022 14:27 | Atualizado 28/01/2022 14:27

Rio - O comentarista Lucas Pedrosa, do programa "SBT Esporte Rio", projetou a temporada do atacante Marinho no Flamengo nesta sexta-feira. Após saída de Michael, o jornalista comparou os dois jogadores e afirmou que o reforço "tem bagagem, experiência e eleva o nível" do Rubro-negro.

"Marinho é mais jogador que o Michael. O Flamengo não só vendeu o Michael por um grande valor, mas também conseguiu trazer um jogador abaixo do valor que realmente vale o Marinho e vai trazer um jogador que pode ser totalmente crucial. Ele tem bagagem, tem experiência no futebol brasileiro e continental. Acho que o Flamengo eleva o nível do elenco", destacou o jornalista Lucas Pedrosa.



Após três temporadas atuando com a camisa do Santos, o atacante Marinho foi um dos destaques na campanha da Libertadores de 2020. Na ocasião, apesar de não ter sido campeão, liderou a equipe paulista contra o Palmeiras. O jogador deixou o clube com 113 partidas e 41 gols marcados.