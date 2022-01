Marinho - Divulgação

MarinhoDivulgação

Publicado 27/01/2022 13:41

Rio - Marinho está muito perto de se tornar jogador do Flamengo. Poucas horas após sacramentar a venda de Michael ao Al Hilal, o Rubro-Negro encaminhou um acordo com o Santos nesta quinta-feira pela contratação do atacante. As informações são do portal "GE".

Segundo o portal, a tendência é que o negócio seja fechado nas próximas horas, já que faltam apenas alguns detalhes e a assinatura. A intenção do Flamengo, inclusive, é fazer o anúncio já nesta quinta-feira, junto ao da saída de Michael.

Marinho foi o principal nome do Santos nas três últimas temporadas. Ao todo, foram 113 jogos, com 41 gols marcados.