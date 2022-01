Vice de futebol do Flamengo - Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Vice de futebol do Flamengo - Marcos BrazAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/01/2022 15:35

Rio - O zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, pode reforçar o Flamengo nesta temporada. De acordo com o portal "JC Online", o Rubro-negro sondou a situação do jogador e a transferência para o clube carioca pode ser bem-vinda.

Léo Ortiz Lucas Figueiredo / CBF

O zagueiro de 26 anos tem contrato com o Massa Bruta até dezembro de 2024 e planeja ser convocado novamente para a seleção brasileira. No entanto, o alto valor no mercado deve dificultar uma possível negociação entre o Flamengo e Léo Ortiz.

No início da carreira, Léo Ortiz foi promovido para elenco profissional do Internacional em 2017, mas não conseguiu se firmar e foi emprestado para o Sport. Da mesma forma, não se destacou no Leão da Ilha e foi emprestado para o Red Bull Bragantino, em 2019. Dessa vez, chamou atenção do Massa Bruta e adquiriu contrato definitivo.