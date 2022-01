João Gomes - Staff Images

João GomesStaff Images

Publicado 28/01/2022 20:01

Rio - O Flamengo divulgou, na tarde desta sexta-feira (28), a lista de relacionados para o duelo contra o Volta Redonda, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Para o duelo, que ocorrerá neste sábado (29) no Estádio Raulino de Oliveira, a principal novidade é a volta do volante João Gomes, que, embora faça parte do elenco profissional do Rubro-Negro, está treinando com o sub-20, para a disputa dos primeiros jogos do Campeonato Carioca. O atleta testou positivo para a Covid-19 recentemente, e por isto desfalcou o elenco na vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa. Liberado, o atleta estará a disposição do técnico Fábio Matías para o duelo.

Os atletas relacionados para o confronto são: André, Bruno, Cleiton, Igor Jesus, João Fernando, João Gomes, Kayke Campos, Lázaro, Marcos Paulo, Mateusão, Matheus Cunha, Matheus França, Matheus Gonçalves, Noga, Patrick, Petterson, Richard, Ryan Luka, Thiaguinho, Victor Hugo, Weirton, Wesley e Yuri.

Lista de relacionados para Flamengo x Volta Redonda Divulgação/Flamengo