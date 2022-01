Marinho em ação pelo Santos - Getty Images

Publicado 27/01/2022 10:32

Rio - Com a saída de Michael para o mundo árabe encaminhada, o Flamengo já definiu seu alvo no mercado: Marinho, do Santos. De acordo com o portal "Goal", o interesse é mútuo e o jogador já deixou claro que deseja se transferir para o clube carioca.

Apesar da vontade de Marinho, o presidente do Santos, Andrés Rueda, não deseja negociá-lo com um clube brasileiro. O atacante despertou interesse de times do Emirados Árabes e do CSKA da Rússia, mas ainda não houve proposta oficial.

Marinho tem contrato com o Santos até dezembro e, portanto, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube no meio do ano. Por esse motivo, a ideia do Flamengo é não gastar muito com a contratação do jogador.