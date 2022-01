Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal

Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal

Publicado 27/01/2022 09:30

Rio - A vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre a Portuguesa, na estreia do Campeonato Carioca, na noite da última terça-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, serviu para tirar um peso enorme das costas de Lázaro. Autor dos dois gols rubro-negros, o garoto se disse aliviado por marcar pela primeira vez entre os profissionais.

"Fico bastante feliz com gols. É uma sensação de alívio, eu vinha trabalhando muito e só minha família sabe o que fiz para isso acontecer. Às vezes ficava triste no meu quarto. Agora foi um momento de felicidade. A chegada do mister dá confiança e me faz trabalhar no que eu tenho que melhorar. A confiança dele é muito importante para crescermos", disse Lázaro à Record após a partida.

Além dos cruzamentos, Lázaro se destacou com jogadas individuais ao longo da partida. A atuação do jovem de 19 anos pôde ser vista de perto por Paulo Sousa, que marcou presença no estádio.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 18h, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.