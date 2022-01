Marinho, atacante do Santos, está na mira do Flamengo - Divulgação

Publicado 27/01/2022 12:18

Rio - O Santos acredita que a negociação para vender Marinho ao Flamengo terá um desfecho positivo. De acordo com o site "GE", a ideia do Peixe é que a transação seja concluída nos próximos dias, mas sem vida fácil para o time da Gávea. O clube paulista quer mais dinheiro pelo jogador.

Inicialmente, o Flamengo se mostrou disposto a desembolsar US$ 1,5 milhão (R$ 8,1 milhões) por Marinho, mas o Santos achou o valor baixo. A alegação do Peixe é de que, negociando com um clube brasileiro, estaria reforçando um rival para a temporada e, portanto, precisaria de uma compensação maior.

Os dirigentes do Santos acreditam ainda que podem usar o tempo a seu favor. Na visão do time praiano, a pressa pelo negócio é toda do Flamengo, que precisa buscar o mais rápido possível uma reposição para a vaga de Michael, que acertou com o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Marinho tem contrato com o Santos até o fim do ano. O jogador não foi inscrito no Campeonato Paulista e treinará separado até definir seu futuro.