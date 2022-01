Junior, ex-jogador do Flamengo, no Samba do Trabalhador - Divulgação / Marluci Martins

Publicado 29/01/2022 14:21

Rio - O Flamengo anunciou, na última sexta-feira (28), a contratação do seu terceiro reforço para a temporada de 2022: o atacante Marinho, que estava atuando pelo Santos.

Um dos maiores ídolos do Rubro-Negro, e atual comentarista do grupo Globo, Júnior, comentou, em entrevista ao GE, sobre a contratação do jogador, eleito como o melhor jogador da Copa Libertadores de 2020.

"Acho que o Marinho foi uma ótima contratação. Lógico que não vem como solução, mas vai ser uma excelente alternativa para o técnico Paulo Sousa. No início não deverá ser titular, pois existe uma equipe montada", comentou.

"Mas para ele isso pode até facilitar. É um jogador de habilidade, velocidade e vai dar ao time um fundamento que não tem, que é o chute forte de longa distância. Pode aproveitar bem isso. Acho que será o 12º titular", finalizou o comentarista, campeão do Mundial de Clubes de 1981 pelo Flamengo.

Por ter realizado a pré-temporada no Santos, Marinho está em plenas condições de treinar com o elenco principal do Rubro-Negro. No entanto, o atleta ainda não tem uma data prevista para estrear no seu novo clube.

O atacante será apresentado oficialmente na segunda-feira (31), em uma coletiva de imprensa no CT Ninho do Urubu.