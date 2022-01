Vice de futebol, Marcos Braz - Alexandre Vidal / Flamengo

Vice de futebol, Marcos Braz Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 29/01/2022 15:11

Rio - Com a saída de Michael e de Kenedy do Flamengo, diversos atletas foram especulados no clube da Gávea. Além de Marinho, que já foi anunciado pelo Rubro-Negro, outrou atleta com passagem pelo Santos também chamou a atenção da diretoria do clube: o atacante venezuelano Soteldo.

Porém, segundo informações do jornalista César Luis Merlo, o atacante já definiu seu destino, e não será no clube da Gávea. Depois de alguns problemas na negociação, que chegou a ser travada por alguns dias, o venezuelano está apalavrado com o Tigres, do México.

Ainda segundo o jornalista, o atacante, de 24 anos, que estava no Toronto FC, do Canadá, deve fechar um contrato de quatro anos com a equipe mexicana.

Soteldo sendo apresentado ao Toronto FC Divulgação

Além do Flamengo, o nome de Soteldo foi especulado em outros clubes brasileiros, como o São Paulo e o Atlético-MG.