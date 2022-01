Everton Cebolinha atuando pelo Benfica - Getty Images

Publicado 30/01/2022 13:16 | Atualizado 30/01/2022 13:19

Rio - Com a perda de Michael e Kenedy, o Flamengo segue em busca de novos nomes no mercado. Após contratar o atacante Marinho, ex-Santos, o Rubro-Negro já tem sua próxima meta definida: o atacante do Benfica, Everton Cebolinha. No entanto, a decisão do clube da Gávea de tentar uma investida no atleta, revoltou grande parte dos benfiquistas.

Sabendo do poder financeiro do Flamengo, os adeptos do clube português pediram que o clube liberasse o atleta pelo dobro do valor estabelecido para a compra do atacante. Segundo o "Coluna do Fla", este valor gira em torno dos 15 milhões de euros (cerca de R$89 milhões, na cotação atual).

Torcedores do Benfica pedem que Everton não seja vendido ao Flamengo Reprodução

Everton Cebolinha esteve presente no último duelo do Benfica, a derrota por 2 a 1 para o Sporting, na final da Taça da Liga de Portugal. O atacante foi o autor do gol benfiquista, mas não conseguiu evitar que o clube ficasse com o vice-campeonato.