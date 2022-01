Presidente Rodolfo Landim e vice de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/01/2022 12:25

Rio - A diretoria do Flamengo não está nada satisfeita com os problemas de transmissão das partidas do Campeonato Carioca. Segundo o portal "Goal", os dirigentes rubro-negros se revoltaram com as quedas de sinal durante a partida contra o Volta Redonda, no último sábado.

A partida pôde ser acompanhada pelo pay-per-view do Cariocão e também pela FlaTV+. No entanto, as duas plataformas apresentaram instabilidade e queda de sinal ao longo do confronto, o que revoltou alguns rubro-negros.

Em nota, a Ferj garantiu que está cobrando melhoria nas transmissões da competição.

"A FERJ se desculpa com o torcedor pela queda de sinal no jogo Volta Redonda x Flamengo e está cobrando explicações à Sportsview, empresa contratada para transmissão do Campeonato Carioca, assim como urgente melhoria na qualidade. Em breve, maiores informações", disse a entidade.