Marinho treina pela primeira vez no FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 30/01/2022 11:09

Rio - Primeiro e único reforço do Flamengo para a temporada até o momento, Marinho deve fazer sua estreia com a camisa rubro-negra em breve. De acordo com a Rádio Globo, a tendência é que ele esteja à disposição já na próxima quarta-feira, contra o Boavista, em Volta Redonda.

O Flamengo aguarda apenas o documento de transferência da Federação Paulista de Futebol para que possa regularizar a situação do jogador. A tendência é que o novo camisa 31 seja inscrito no Campeonato Carioca nesta segunda-feira.

Curiosamente, Marinho deve fazer sua estreia juntamente com o retorno do elenco principal do Flamengo. A partida marcará também a estreia de Paulo Sousa, já que até o momento o Rubro-Negro utilizou apenas a equipe sub-20, comandada por Fábio Matias.