16/02/2020 - AGENCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO - Jogadores do Flamengo, comemoram o título durante partida contra o Athletico PR em jogo válido pela Supercopa do Brasil 2020 no estádio Mané Garrincha em Brasília, neste domingo, 16. Foto: Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia - Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 31/01/2022 10:57

Rio - A Supercopa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG, prevista para o dia 20 de fevereiro, pode não acontecer mais em Brasília. De acordo com a Jovem Pan, a CBF estuda tirar a partida da cidade por conta da proibição de público nos estádios e tem como São Paulo como local favorito para abrigar a disputa pela taça.

Segundo o veículo, dois estádios aparecem como favoritos para receber a decisão: o Morumbi, do São Paulo, e a Neo Química Arena, do Corinthians. A ideia da entidade é manter o campo neutro, mesmo com a alteração de local em cima da hora.

A proibição de público nos estádios em Brasília se deu por conta do aumento de casos de Covid-19 na cidade. Após o decreto do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, o clássico entre Flamengo e Fluminense, que também seria disputado na capital federal no próximo dia 6, foi transferido para Volta Redonda.