Flamengo se preparando para a temporada 2022 - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 31/01/2022 11:32

Atendendo a uma solicitação feita pelo Flamengo, a Ferj confirmou a alteração no horário do jogo desta quarta-feira, contra o Boavista pela terceira rodada da Taça Guanabara. Inicialmente marcado para às 18h, o confronto, agora, começará às 19h15. O local da partida foi mantido. O Estádio Raulino de Oliveira será o palco da estreia do técnico Paulo Sousa no comando do Fla.



Mandante da partida, o Flamengo solicitou o ajuste de horário para ter maior possibilidade de presença público, conforme publicado em documento da Ferj. Sem o Maracanã, a direção da Gávea optou por mandar os jogos no Raulino de Oliveira, mesmo após investir em melhorias no Luso-Brasileiro, da Portuguesa.



Além da estreia de Paulo Sousa, a partida contra o Boavista também será a primeira do grupo principal em 2022. O treinador, contudo, já tem desfalques: Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e Arrascaeta estão a serviço de suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas. Rodrigo Caio está em recuperação, e os laterais Ramon (transição) e Filipe Luís (recém-recuperado da Covid-19) são dúvidas.



Uma possibilidade para a partida é a utilização de um esquema com três zagueiros: David Luiz, Léo Pereira e Gustavo Henrique