Marinho deu camisa ao pai em sua apresentação no Flamengo - Flamengo/Gilvan de Souza

Publicado 31/01/2022 13:49 | Atualizado 31/01/2022 14:29

Rio - O Flamengo, enfim, apresentou seu primeiro reforço para 2022. Na manhã desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, Marinho vestiu a camisa rubro-negra pela primeira vez e fez questão de convidar o pai, rubro-negro declarado, para estar ao seu lado. Emocionado, Seu Zé Carlos emocionou a todas antes do início da coletiva do filho.

"Não tenho palavras. Parece que a ficha caiu de eu estar aqui. Não dá nem para acreditar. Nunca esperava acontecer isso. Sempre pedi a ele para jogar no time que eu mais amo e chegou o momento. Teve um dia de um jogo entre Santos e Flamengo e achei de falar que torceria pelo Flamengo. Quando saiu um gol, eu pulei e minha esposa não gostou. Foi para o quarto dormir com raiva. Chegou o momento. É uma grande honra", disse José Carlos.

Após as palavras do pai, foi a vez de Marinho falar pela primeira vez sobre a sensação de vestir a camisa do Flamengo.

"Todo jogador quer estar em um grande clube como o Flamengo. Parece que a ficha não caiu ainda. Chego ao hotel e parece que não é verdade, parece que é um dia que vem se repetindo. Sei do peso da camisa e sei do privilégio que é grande. Quero agradecer aos torcedores por tanto carinho desde a chegada. Precisava dar um salto maior e novos desafios. Privilégio grande. Fica difícil falar. Eu falo muito, mas fica até difícil. Espero fazer por onde para receber mais e mais esse carinho", disse o novo camisa 31.

Veja outros trechos da entrevista:

Escolha pelo Flamengo

"Privilégio muito grande. Às vezes a gente abre mão de algumas coisas, mas no coração o que vale é a felicidade. Fica até difícil falar. Só gratidão mesmo por essa nação ter me abraçado. Espero fazer por onde para receber mais e mais desse carinho."

Primeira impressão de Paulo Sousa

"Paulo Sousa é um cara muito inteligente, já percebi na minha chegada. Trabalha muito a intensidade. São dois treinos aqui no clube, e estou procurando fazer o que ele pede. O treinador sabe a posição que eu gosto, e o mais importante é eu estar 100% pronto."

Briga por titularidade

"Dor de cabeça que o treinador vai ter que ter. Importante é ter jogadores qualificados no elenco. Jogadores de seleção brasileira, Chile e Uruguai. Mais importante é ele saber que tem vários jogadores de qualidade à disposição."

2021 ruim

"Passei uma pequena fase não tão legal, mas o momento é de crescer novamente para que as coisas possam acontecer. Quando mais trabalhamos, mais próximos ficamos do que queremos. Venho para cá para ser campeão, e esse é o meu objetivo."

Relação com o pai

"Não tenho só como falar do meu pai, mas também da minha mãe. Mesmo sem a gente ter uma condição para jogar no clube da cidade porque tinha que pagar. Contei a história do passarinho que eu tinha. Minha mãe disse: "vou te colocar um mês só no clube". Eu não tinha chuteira, minha mãe não tinha dinheiro. Eu tinha um passarinho, vendei por R$ 50 e comprei a chuteira. Professor Juquinha falou: "A partir do próximo mês você não precisa pagar, a gente vai te dar uma bolsa". Só agradecer ao meu pai e à minha mãe. Só agradecer."

Possível estreia na quarta

"Eu regularizado, o professor já tá ligado que pode contar comigo. Então tá de boa (risos)."