Publicado 31/01/2022 16:42

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou pela primeira vez abertamente sobre o interesse do Flamengo no atacante Everton Cebolinha. Em coletiva realizada nesta segunda-feira, o dirigente admitiu que existe interesse do Rubro-Negro em contar com o jogador, mas ressaltou que a negociação é difícil.

"O atleta interessa ao Flamengo, mas o Flamengo sabe das dificuldades de contratá-lo. Foi contratado por mais de 21 milhões de euros, cifra que o Flamengo sequer pensa em pagar. O atleta já prestou serviço no clube em que está. Não fizemos proposta oficial. O que fizemos, com calma e cuidado, foi saber se o atleta tem interesse em voltar para o Brasil. Saber se os representantes acham que é uma boa estratégia", declarou.

"É atleta que foi de seleção brasileira e existe a Copa do Mundo. Acho que todo atleta que foi convocado nos últimos anos acredita que pode ser chamado para a Copa. Acredito que esse possa ser um dos pontos que façam a pessoa pensar num retorno ao Brasil, mas não temos nada definido. Jogou um jogo importante no sábado, infelizmente perderam a final. Interessa há bastante tempo, mas é muito difícil", completou.