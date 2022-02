Paulo Sousa testa formações diferentes no Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/02/2022 12:57

Rio - Após 22 dias de preparação, Paulo Sousa enfim fará sua estreia pela Flamengo nesta quarta-feira, diante do Boavista, em Volta Redonda. Mesmo com o treinador ainda não tendo seu nome publicado no BID da CBF, sua presença à beira do campo não está ameaçada.

Como o Campeonato Carioca não é organizado pela CBF, o treinador português fica livre da obrigatoriedade de ter seu nome no BID. A partida também marcará a estreia do grupo principal na temporada, já que as primeiras rodadas foram disputadas pelo time sub-20.

Além de Paulo Sousa, Marinho também será cara nova. O atacante já teve sua documentação regularizada e estará à disposição. Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla, que estão com suas seleções, e Rodrigo Caio, que passou por uma cirurgia no joelho, são os desfalques confirmados. Filipe Luís, que teve Covid recentemente, ainda será reavaliado.