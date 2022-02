Paulo Sousa projeta 'teste' no Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/02/2022 20:45

Rio - O técnico Paulo Sousa planeja fazer testes na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, contra o Boavista nesta quarta-feira, às 19h15, no Estádio Raulino de Oliveira. O treinador português quer observar o desempenho de "alguns jogadores" na primeira rodada. A informação é do portal "Goal".

Há a possibilidade do Flamengo atuar com três zagueiros, tendo David Luiz jogando como central no setor defensivo. Além disso, os dois defensores seriam atletas do sub-20, com Gustavo Henrique e Léo Pereira iniciando a partida no banco de reservas.

Paulo Sousa pode também usar apenas dois jogadores na zaga rubro-negra, apesar do técnico ser adepto à formação com três zagueiros. Durante os treinamentos do Flamengo, o treinador revezou entre o 3-4-2-1 e o 3-4-3.