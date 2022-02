Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/02/2022 14:47

Rio - A estreia do técnico Paulo Sousa no Flamengo acontecerá nesta quarta-feira (2), no duelo contra o Boavista, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Desde que chegou ao clube, no começo de janeiro, o treinador português vem trabalhando firme com seus atletas, gerando grandes expectativas na torcida Rubro-Negra. No entanto, as medidas implementadas pelo profissional, como a instalação de um telão para auxiliar nos treinos, não agradou a todos.

O ex-lateral Cicinho, que hoje é comentarista do programa Arena SBT, fez duras criticas ao novo treinador do Flamengo e a metodologia que o português vem implementando. Segundo o comentarista, os atletas brasileiros possuem muitas diferenças no método de trabalho, se comparado aos jogadores de clubes da Europa, visto que o estilo dos jogadores que atuam em clubes nacionais, é mais "peladeiro".

"Paulo Sousa chega e já pede telão. Isso é normal na Europa, aqui não. Para nós que jogamos futebol, sabemos que preleção é chato pra caramba e no Brasil diminui cada vez mais. Jogador brasileiro é peladeiro, chega no CT de chinelo", disse o comentarista.

O ex-atleta ainda citou a passagem de Vanderlei Luxemburgo na Europa, e voltou a criticar os jogadores brasileiros.

"Luxemburgo chegou na Europa, mandou concentração dois dias antes, o que aconteceu? Isso é normal aqui, lá não. Não adianta querer aplicar. Jogador brasileiro é peladeiro, chega de chinelo. Falcão chegou no São Paulo, Leão não deixava chegar de chinelo, mas nós chegávamos", completou Cicinho.

Embora muito criticado, o perfil de Paulo Sousa agrada a diretoria e a maioria da torcida do Flamengo. Isto porque, nos últimos anos, este tem sido o padrão de perfil vitorioso no Brasil, já que técnicos como Jorge Jesus e Abel Ferreira, que implementam uma metodologia parecida com a de Paulo Sousa, destacaram suas equipes e ganharam diversos títulos nos últimos anos.