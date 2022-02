Jorge jesus - Arquivo / Agencia O Dia

Jorge jesus Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 01/02/2022 13:39

Rio - Ex-auxiliar do Flamengo, Maurício Souza fez uma afirmação surpreendente sobre a passagem de Jorge Jesus pelo clube. Em entrevista ao "Coluna do Fla", ele afirmou que o Mister não deixou nenhum legado no clube, uma vez que não permitia que outros profissionais acompanhassem os treinamentos.

"Quando ele sai, o Flamengo ficou praticamente duas semanas sem treinador. Não tinha competição, mas era preciso que os atletas mantivessem a forma e eu fui convocado. Quando eu falo que ele não deixou legado, eu digo ele técnico. Tudo que ele fazia, era dele e a comissão, ninguém tinha acesso, era tudo muito fechado. Eu fui algumas vezes com o Sub-20 e a gente pedia para fazer alguns jogos com ele, mas nosso acesso ao trabalho diário era quase nenhum. Naquele momento, o encantamento com o trabalho dele era muito grande e nosso objetivo era manter como ele fazia. Mas eu dizia que a gente podia só se aproximar, tentar adivinhar ou deixar para que os jogadores reproduzissem tudo que ele passou", disse Maurício.

"Não sou eu que digo, são os estudiosos, se você não estudar e manter em prática o que aprendeu, aquilo vai se esvaziando. É preciso reforçar o que se aprendeu diariamente. O Jorge mesmo falava que se ficasse dois ou três dias sem treinar algo, a chance de falhar era maior e ele tinha que voltar e reforçar alguns padrões. Ninguém ali ia reproduzir mais do que o Jorge. O Flamengo precisava colocar um treinador que reproduzisse a ideia dele. Eu disse que tinha ideia de algumas sessões dele, mas era só isso. O que o Jorge é, é muito além dos treinos dele. Nos treinos, ele era bem simples e objetivo no que queria. Só que é preciso manter o feedback, as mesmas correções e maneira de jogar, mas sabíamos que com o tempo ia se perder. O erro é tentar encontrar em outro treinador aquilo que foi visto com outro. Ficar preso com essa ideia de quem saiu, atrapalhou a continuidade e o processo do Flamengo. Ele não deixou legado técnico, mas ele compartilhou todo o resto", completou.