Marinho é o novo reforço do Flamengo para a temporada de 2022 - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Marinho é o novo reforço do Flamengo para a temporada de 2022Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 01/02/2022 11:39

Rio - Marinho gerou polêmica em sua apresentação no Flamengo, na última segunda-feira, ao dizer que se deixou o Santos para acertar com o clube carioca por "precisar dar um salto maior na carreira". Durante o programa "Arena SBT", o ex-lateral Cicinho disse ter enxergado a fala como uma alfinetada ao Peixe.

"Foi uma alfinetada, porque o Santos é maior que o Flamengo. O Flamengo tem mais torcida, mas na questão de tamanho não tem coração. É o time do Rei Pelé", disse Cicinho.

Companheiro do ídolo do São Paulo no programa, Emerson Sheik discordou e disse não ter visto maldade no atacante.

"Vejo mais como inocência, errou, vai ser mais um a ser zoado no vestiário, não vejo maldade. Semana passada conversei com o Carille, que falou muito bem dele", afirmou Sheik.

Para contratar Marinho, o Flamengo pagou ao Santos cerca de R$ 8 milhões. O jogador deve fazer sua estreia já nesta quarta-feira, contra o Boavista, em Volta Redonda.