Rodrigo Caio, zagueiro do FlamengoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/02/2022 18:33

Rio - O Flamengo se prepara para o duelo contra o Boavista, nesta quarta-feira (2), pelo Campeonato Carioca. A partida marcará a estreia do elenco profissional do Rubro-Negro na temporada de 2022. No entanto, o técnico Paulo Sousa não poderá contar com sua equipe completa. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Isla e Gabigol estão servindo suas respectivas seleções, e Rodrigo Caio está se recuperando de um problema no joelho.

O zagueiro, inclusive, pode estar de saída do Flamengo. Segundo o portal turco "Kartal Analiz", o Besiktas tem interesse na contratação do camisa 3 do Rubro-Negro, e, inclusive, uma reunião pela transferência do atleta já teria acontecido. O clube europeu planeja reforçar sua defesa, e o atleta brasileiro é um dos cotados para assinar com a equipe.

Rodrigo Caio tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. No entanto, o estafe do atleta já iniciou negociações com o Rubro-Negro para a extensão do vínculo até o final de 2025. Porém, o zagueiro vem sofrendo com várias lesões ao longo das últimas temporadas, o que pode fazer com que o clube desista de uma possível renovação de contrato.

Em dezembro de 2021, o atleta realizou uma artroscopia no joelho direito. A cirurgia, que teve a participação do chefe do departamento médico do Flamengo, Dr. Marcio Tannure, ocorreu seu nenhum problema. No entanto, no início de janeiro, o zagueiro apresentou um quadro infeccioso nos pontos, e teve que ser internado mais uma vez, para realizar tratamento com antibióticos. O atleta, que recebeu alta no dia 15 de janeiro, ainda não possui previsão para retornar aos gramados.