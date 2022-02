Atacante Marinho - Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/02/2022 16:59

Rio - A chegada de Marinho ao Flamengo recebeu uma repercussão dividida após a venda do atacante Michael. Nesta terça-feira, o comentarista Breiller Pires projetou a temporada do jogador pelo Rubro-negro durante o programa "F360", da ESPN.

"Chega para disputar, mas para mim o que não pode acontecer é o Marinho virar um reserva de luxo do Flamengo. O Marinho não pode ser reserva de luxo do Flamengo como é o Pedro. Jogador que é o reserva, entra de vez em quando, não. Ele pode ser titular em vários momentos. E essa é a questão para mim, o trabalho do treinador é não só encontrar um time, mas acomodar caras como o Marinho, Everton Ribeiro, Pedro, Bruno Henrique", disse o comentarista Breiller Pires na ESPN.

"E fazer com que esses caras tenham uma rotação no time. Isso acontece muito na Europa, ter uma base definida, mas mudar bastante de uma partida para outra. O Paulo Sousa está acostumado com isso. A gente precisa destruir essa ideia de time titular, um time como o Flamengo que tem fartas opções precisa ter jogadores que joguem mais vezes", concluiu.